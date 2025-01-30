ABD Deniz Donanması, Çin merkezli DeepSeek yapay zeka modelinin kullanımını tamamen yasakladığını duyurdu. Veri gizliliği ve güvenlik riskleri gerekçesiyle alınan bu karar, donanma personeline uygulamayı kullanmalarını yasaklayan resmi bir emirle duyuruldu. Bu kapsamda çalışanların DeepSeek’i telefonlarına veya bilgisayarlarına yüklemeleri, iş yerinde kullanmaları ve API entegrasyonlarıyla yazılım geliştirmeleri tamamen yasaklandı.

DeepSeek neden hedefte?

DeepSeek’in ABD’de yasaklanmasının arkasında, uygulamanın Çin hükümetiyle olası veri paylaşımı yapabileceği iddiaları bulunuyor. Yetkililer, uygulamanın kullanıcı verilerini Çin’e iletebileceğine dair ciddi şüpheler taşıyor. Benzer tartışmalar daha önce TikTok için de gündeme gelmiş ve uygulama yerel bazda yasaklamalarla karşılaşmıştı.

Ayrıca DeepSeek’in, Çin ile ilgili hassas konularda sansür uyguladığı iddiaları da gündeme geldi. Bu durum, ABD’de yapay zekaya olan güvenin azalmasına neden olurken, daha geniş çaplı bir yasaklamanın sinyallerini veriyor.

ABD genel yasaklama kararına yakın

ABD hükümeti henüz DeepSeek ile ilgili resmî bir yasaklama kararı almış değil. Ancak analistler, uygulamanın yakın gelecekte tamamen yasaklanabileceğini öngörüyor. Özellikle eski başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde teknoloji alanında Çin merkezli şirketlere karşı daha sert adımlar atması bekleniyor.

DeepSeek, OpenAI’a rakip olarak geliştirilen DeepSeek R1 modeliyle dikkatleri çekmişti. Daha az kaynak tükettiği ve tamamen ücretsiz olduğu duyurulan bu yapay zeka modeli, kısa sürede App Store’da en çok indirilen uygulamalar arasına girmeyi başardı. Ancak bu başarı, ABD’de güvenlik endişeleriyle gölgelenmiş durumda.