Şangay Fudan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, embriyonik kök hücrelerini kullanarak üç hafta boyunca geliştirdikleri beyin örneklerinde önemli bir ilerleme kaydettiler. Bu örnekler, nöronların ve sinir hücrelerinin işlevsel hale gelmesi için yeterli süre olan üç hafta boyunca geliştirildi ve ardından çeşitli kimyasal karışımlara batırıldı.

Yapılan son deneyde, örneklerin 24 saat boyunca sıvı nitrojen içinde bekletilerek "kriyojenik olarak dondurulduğu" ve çözüldüğünde nöronların normal sinyal gönderme yeteneğini koruduğu keşfedildi. Bu, özellikle kriyojenik alanda su kristalleri sorununun üstesinden gelmekte zorlanan bilim insanları için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kriyojenik dondurma, maddenin aşırı düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi için kullanılan bir yöntemdir ve genellikle sıvı azot veya sıvı helyum gibi çok düşük sıcaklıklarda saklanır. Bu teknik, biyolojik örneklerin veya malzemelerin uzun süreli saklanması veya taşınması için kullanılır ve biyomedikal araştırmalarda, organ nakli veya hücre korunması gibi alanlarda önemli bir rol oynar.

Bilim insanları, kriyojenik teknolojinin ilerleyen dönemlerde insanların süresiz olarak dondurulmasına olanak sağlayabileceğini ve bu kişilerin yıllar sonra yeniden canlandırılabileceğini düşünüyorlar. Ünlü isimlerden Seth Macfarlane ve Peter Thiel gibi birçok kişi, ölümlerinden sonra kriyojenik dondurma yöntemiyle bedenlerini korumayı planlıyorlar.

Çinli araştırma ekibinin keşfettiği karışım olan MEDY (Metilselüloz, Etilen glikol, DMSO ve Y27632), beyin dokusunun dondurulup hasar görmeden korunmasını sağlıyor. Bu önemli buluş, insan sağlığı ve tıp alanında devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dünya genelinde, nadir görülen beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Taylandlı iki yaşındaki Matheryn Naovaratpong dünyanın en genç dondurulan kişisi olarak kaydedildi. Ailesi, gelecekteki teknolojik ilerlemelerin ona yeniden yaşam şansı verebileceğine olan inancını dile getiriyor.

Michigan'daki Cryonics Institute'ta tutulan ve 1977'den beri kriyojenik olarak dondurulan Rhea Ettinger ise dünyanın en uzun süre dondurulan kişisi unvanını taşıyor.