Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, iç pazardaki sert rekabet ve talep daralması nedeniyle bu yılki satış hedefini 5.5 milyondan 4.6 milyona düşürdü. Bu karar, şirketin rekor büyüme döneminin sona erdiği ve son beş yılın en yavaş yıllık büyümesine işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

Satış hedefi defalarca revize edildi

Mart ayında analistlere 2025 için 5.5 milyon araç satmayı planladığını açıklayan BYD, kısa süre içinde bu hedefi birkaç kez aşağı çekti. Reuters’a konuşan iki sektör kaynağına göre, şirketin son güncel hedefi en az 4.6 milyon araç oldu. Piyasa koşullarına bağlı olarak bu rakamın daha da düşebileceği ifade ediliyor.

Rekabet baskısı ve kâr düşüşü

BYD, Geely Auto ve Leapmotor gibi güçlü rakiplerle giderek sertleşen rekabetin baskısını hissediyor. Şirket, geçen hafta açıkladığı raporda, üç yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez çeyreklik kârında yüzde 30’luk düşüş yaşadığını bildirmişti.

Yeni hedef, geçen yıla göre yalnızca yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor. Bu oran, 2020’den bu yana en düşük yıllık büyüme olarak kayda geçti. Öte yandan BYD, yılın ilk sekiz ayında 5.5 milyonluk satış hedefinin yalnızca yüzde 52’sini gerçekleştirebildi.

İç pazarda kıyasıya rekabet

BYD’nin satışlarının yaklaşık yüzde 80’i Çin iç pazarında gerçekleşiyor. Ancak ülkede uzun süredir süregelen fiyat savaşları şirketin büyümesini baskılıyor. Haziran ayında Reuters, BYD’nin bazı fabrikalarında üretim yavaşlattığını ve kapasite genişletme planlarını ertelediğini bildirmişti.

Özellikle 150 bin yuanın (21 bin dolar) altındaki ekonomik segmentte büyük bir daralma gözlemleniyor. Temmuz ayında BYD’nin bu segmentteki satışları yıllık bazda yüzde 9.6 düşerken, rakibi Geely aynı dönemde yüzde 90 artış kaydetti.

Geely hedef yükseltti, BYD küçülmeye gitti

Geely yöneticileri, ağustos ayında yaptıkları açıklamada 2025 yılı için yıllık satış hedeflerini 2.71 milyondan 3 milyona yükselttiklerini duyurdu. BYD ise aynı dönemde üst üste ikinci ay üretim daralması yaşadı. Bu durum, şirket için 2020’den bu yana ilk kez art arda aylık küçülme anlamına geliyor.