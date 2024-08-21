Dünyanın önde gelen elektrik malzemeleri üreticisi ve Ar-Ge devlerinden olan Çin merkezli CHINT firması, Emirdağ’da dev bir yatırım için düğmeye bastı. Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak bu yatırımla, bölgenin yenilenebilir enerji üretiminde global bir merkez haline gelmesi planlanıyor.

2 milyar dolarlık proje

CHINT firması, Emirdağ’da hücre, yonga ve güneş paneli üretimine odaklanan devasa bir yatırım için önemli bir adım attı. Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül ve Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile bir araya gelen firma yetkilileri, Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapılacak alanları inceledi. Toplam 2 milyar dolarlık bu proje, üç aşamada gerçekleştirilecek ve tamamlandığında yaklaşık 4.000 kişiye iş imkanı sunacak.

CHINT ve Astronergy’nin küresel yatırımları

Yatırımın arkasındaki güçlü isimlerden biri olan CHINT, 10 farklı ülkede faaliyet gösteren ve Çin’in en büyük ilk 100 firması arasında yer alan Astronergy ile dikkat çekiyor. Astronergy, Çin ve Tayland’daki büyük yatırımlarının ardından, en büyük üçüncü yatırımını Emirdağ’a yaparak Türkiye’yi yenilenebilir enerji üretiminde global bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyor. Bu stratejik yatırım, hem bölge ekonomisini canlandıracak hem de Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedeflerine katkı sağlayacak.

CHINT’in yatırımının ilk aşaması, 500 bin metrekarelik bir alanda üretim yapmayı hedefliyor. Proje tamamlandığında ise toplamda 1 milyon metrekarelik dev bir üretim alanı oluşacak. Yenilikçi teknolojilerin kullanılacağı bu tesis, Emirdağ’ın sanayi ve teknoloji alanındaki büyümesine büyük katkı sunacak.

“Emirdağ’ımız daha güzel yarınlara yürüyor”

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yatırımın ilçenin geleceği açısından stratejik bir önem taşıdığını belirterek, “Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CHINT’in 2 milyar dolarlık yatırımını ilçemize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emirdağ daha güzel ve büyük yarınlara yürüyor” dedi.

Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül ise OSB’nin stratejik konumunun yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, “Amacımız, büyük yatırımcıları Emirdağ’a çekerek bölgeye istihdam ve katma değer sağlamak. Emirdağ OSB’nin yurt dışından bu denli ilgi görmesi bizi son derece mutlu etti” ifadelerini kullandı.