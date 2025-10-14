Elektrikli otomobil teknolojisinde sınırlar yeniden çiziliyor. Çin merkezli Geely Grubu’nun ürettiği Zeekr 001, üçüncü teknik güncellemesiyle şarj performansında devrim yarattı. Yeni model, sadece 6 dakika 30 saniyede yüzde 80 dolum sağlayarak bugüne kadarki en hızlı şarj olan elektrikli otomobil unvanını kazandı.
1.321 kW şarj gücüyle rekor kırdı
Elektrikli araç testçisi Felix Hamer tarafından paylaşılan videoda, Zeekr 001’in 95 kWh’lık LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryası, şirketin özel megawatt şarj istasyonuna bağlandı.
Bağlantı sonrası güç girişi anında 500 kW’ı aştı ve zirvede 1.321 kW seviyesine ulaştı.
-
Batarya voltajı: 894V
-
Akım: 1.488A
-
%4’ten %10 doluma: 1 saniye
-
%4’ten %50’ye doluma: 3 dakika
-
%4’ten %80’e doluma: 6,5 dakika
Bu veriler, Zeekr 001’i Lucid Gravity gibi premium rakiplerinden açık farkla öne çıkardı.
Rakiplerini geride bıraktı
ABD’de piyasaya çıkan Lucid Gravity, 400 kW şarj gücüyle yüzde 0’dan 80’e 27 dakikada dolarken, Zeekr 001 aynı işlemi 6,5 dakikada tamamladı.
Bu fark, elektrikli araçlarda şarj teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Menzi̇l ve performans değerleri
Yeni Zeekr 001’in Çin’deki CLTC testlerine göre menzili 568 kilometre olarak açıklandı.
Daha sıkı olan EPA testlerine göre ise aracın tahmini menzili 400 kilometre civarında.
Tam dolum yapıldığında ise 710 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor.
Ancak uzmanlara göre tam şarj her zaman gerekli değil.
Yüzde 80’e ulaşıldıktan sonra kalan yüzde 20’lik dolum, sürenin iki katını alıyor. Bu nedenle, uzun yolculuklarda zaman tasarrufu için yüzde 80 dolum yeterli görülüyor.
Teknik Özellikler (Yeni Zeekr 001)
|Özellik
|Değer
|Batarya
|95 kWh LFP
|Şarj Gücü (Zirve)
|1.321 kW
|%4 - %80 Dolum Süresi
|6,5 dakika
|Menzil (CLTC)
|568 km
|Menzil (EPA Tahmini)
|400 km
|Tam Dolum Süresi
|13 dakika 23 saniye
|Voltaj
|894V
|Akım
|1.488A
Elektrikli araçlarda yeni dönem başlıyor
Uzmanlar, Zeekr’ın bu başarısının “megawatt şarj” dönemini başlattığını belirtiyor.
Bu teknoloji, özellikle yüksek hızlı şarj altyapısı kurulumunu hızlandırarak, elektrikli araçların fosil yakıtlı rakiplerle eşit sürede dolum yapabilmesini sağlayacak.
“6 dakikada yüzde 80 dolum, artık kahve molası süresinde tam şarj anlamına geliyor.”
Dünyada yankı uyandırdı
Zeekr’ın rekoru, Avrupa ve ABD’deki üreticileri de harekete geçirdi.
Tesla, Mercedes, Hyundai gibi markaların 2026’ya kadar 1 MW şarj destekli modeller üzerinde çalıştığı biliniyor.
Ancak şu an için dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli aracı unvanı, Zeekr 001’in elinde.