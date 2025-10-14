Elektrikli otomobil teknolojisinde sınırlar yeniden çiziliyor. Çin merkezli Geely Grubu’nun ürettiği Zeekr 001, üçüncü teknik güncellemesiyle şarj performansında devrim yarattı. Yeni model, sadece 6 dakika 30 saniyede yüzde 80 dolum sağlayarak bugüne kadarki en hızlı şarj olan elektrikli otomobil unvanını kazandı.

1.321 kW şarj gücüyle rekor kırdı

Elektrikli araç testçisi Felix Hamer tarafından paylaşılan videoda, Zeekr 001’in 95 kWh’lık LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryası, şirketin özel megawatt şarj istasyonuna bağlandı.

Bağlantı sonrası güç girişi anında 500 kW’ı aştı ve zirvede 1.321 kW seviyesine ulaştı.

Batarya voltajı: 894V

Akım: 1.488A

%4’ten %10 doluma: 1 saniye

%4’ten %50’ye doluma: 3 dakika

%4’ten %80’e doluma: 6,5 dakika

Bu veriler, Zeekr 001’i Lucid Gravity gibi premium rakiplerinden açık farkla öne çıkardı.

Rakiplerini geride bıraktı

ABD’de piyasaya çıkan Lucid Gravity, 400 kW şarj gücüyle yüzde 0’dan 80’e 27 dakikada dolarken, Zeekr 001 aynı işlemi 6,5 dakikada tamamladı.

Bu fark, elektrikli araçlarda şarj teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Menzi̇l ve performans değerleri

Yeni Zeekr 001’in Çin’deki CLTC testlerine göre menzili 568 kilometre olarak açıklandı.

Daha sıkı olan EPA testlerine göre ise aracın tahmini menzili 400 kilometre civarında.

Tam dolum yapıldığında ise 710 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor.

Ancak uzmanlara göre tam şarj her zaman gerekli değil.

Yüzde 80’e ulaşıldıktan sonra kalan yüzde 20’lik dolum, sürenin iki katını alıyor. Bu nedenle, uzun yolculuklarda zaman tasarrufu için yüzde 80 dolum yeterli görülüyor.

Teknik Özellikler (Yeni Zeekr 001)

Özellik Değer Batarya 95 kWh LFP Şarj Gücü (Zirve) 1.321 kW %4 - %80 Dolum Süresi 6,5 dakika Menzil (CLTC) 568 km Menzil (EPA Tahmini) 400 km Tam Dolum Süresi 13 dakika 23 saniye Voltaj 894V Akım 1.488A

Elektrikli araçlarda yeni dönem başlıyor

Uzmanlar, Zeekr’ın bu başarısının “megawatt şarj” dönemini başlattığını belirtiyor.

Bu teknoloji, özellikle yüksek hızlı şarj altyapısı kurulumunu hızlandırarak, elektrikli araçların fosil yakıtlı rakiplerle eşit sürede dolum yapabilmesini sağlayacak.

“6 dakikada yüzde 80 dolum, artık kahve molası süresinde tam şarj anlamına geliyor.”

Dünyada yankı uyandırdı

Zeekr’ın rekoru, Avrupa ve ABD’deki üreticileri de harekete geçirdi.

Tesla, Mercedes, Hyundai gibi markaların 2026’ya kadar 1 MW şarj destekli modeller üzerinde çalıştığı biliniyor.

Ancak şu an için dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli aracı unvanı, Zeekr 001’in elinde.