Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de yatırım planlarını hızlandırıyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'deki üretim kapasitelerini artırma ve yeni modelleri piyasaya sürme hedeflerini açıkladı.

Başlangıç kapasitesi 150 bin araç

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, Türkiye'de 150 bin araçlık üretim kapasitesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. "Yatırım planları önümüzdeki dönemde agresif diyebileceğimiz şekilde hızlanacak" diyen Ergün, elektrikli araç pazarında Türkiye'nin önemli bir yer tutacağını vurguladı.

Üretim 2026 öncesinde başlayabilir

BYD'nin Türkiye'deki üretim yatırımı 2026 yılının sonuna kadar tamamlanmak üzere planlandı. Ancak Ergün, bu süreyi daha da kısaltmayı hedeflediklerini ifade etti. "Üretime 2026 öncesi başlayabiliriz" diyen Ergün, hızlı bir yatırım süreci planladıklarını belirtti.

Yeni modeller geliyor

Bu yılın sonuna kadar BYD, Türkiye'de satışa sunulacak model sayısını artırmayı hedefliyor. Şu anda satışta olan Atto ve Seal U modellerine ek olarak, yıl bitmeden yeni bir modelin daha piyasaya sürülebileceği açıklandı. "Model sayıları çok hızlı artacak" diyen Ergün, BYD'nin Türkiye'deki ürün gamını genişleteceğini söyledi.

Bayi sayısı artıyor

BYD, Türkiye'deki bayi sayısını yıl sonuna kadar artırmayı planlıyor. Şu anda 10 olan bayi sayısının, yıl sonunda 20'ye çıkması bekleniyor. Ergün, "Bayi sayılarımızı belirsizlik yaşanan dönemde artırma sürecine girmedik. Yatırım oluşana kadar bayi sayımız artmadı ama bundan sonrasında artacak" dedi.

Vergi muafiyetleri

BYD, Türkiye'de elektrikli araç ithalatında vergi muafiyetinden yararlanacak. Bu durum, BYD'nin yatırım kararını hızlandırmış olabilir. Ergün, "Son çıkan tebliğden muaf olacağız, elektrikli araç ithalatı yapabileceğiz. Vergi muafiyeti yatırım kararını belki hızlandırmış olabilir ama pazarda yeri olan Türkiye hep öne çıktı" şeklinde konuştu.

İlk 3'e girme hedefi

Ergün, Türkiye'deki elektrikli araç pazarında güçlü bir rekabetin olduğunu kabul ederek, "İlk 3 yılda kendimizi ilk 3'ün içerisinde görüyoruz. Diğer markalarla beraber çalışacağız" dedi. BYD, pazarda Togg gibi güçlü rakiplerle rekabet ederken, kendi pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.