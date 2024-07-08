Çinli otomotiv devi SWM Motor, Türkiye pazarına yönelik stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group'tan yapılan açıklamada, 2023 yılı sonunda giriş yapılan Türkiye pazarının, SWM Motor’un global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirlendiği ifade edildi.

Üretim planları ve yatırımlar

ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, “Markamıza Türkiye'de ilgi yoğun. Türkiye'deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı. Gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Bu tesis, Türkiye pazarının yanı sıra Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır” dedi.

Türkiye’deki faaliyetler ve ürün gamı

SWM Motor, Türkiye pazarında G01, G01F, G03F ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Haziran ayı itibarıyla bu ürün gamına G05 isimli yeni D-SUV modeli de eklendi.

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, “Son dönemdeki yasal düzenlemelerdeki değişikliklerle birlikte mevcut iş modelimizi, yerel üretim seçeneklerini de içerecek şekilde gözden geçirmeye başladık. Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikinde genişleyen bayi ağımızla müşterilerimizi destekliyoruz. İlk parti gelen araçlarımız yollarda ve ilk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu” dedi.

Chernov, "Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz," derken, Azmanoğlu da, "Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek ve istediğimiz konuma gelene kadar Türkiye'deki operasyonlarımızın gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.