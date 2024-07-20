Türkiye, elektrikli araç sektöründe önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kuracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fabrikanın kurulacağı arazide incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

BYD’nin Türkiye yatırımı

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Build Your Dreams (BYD), Türkiye’deki ilk fabrikasını Manisa’da kurmayı planlıyor.

Yatırım detayları

Yatırım Miktarı: 1 milyar dolar

Lokasyon: Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Yunusemre ilçesi

Üretim Kapasitesi: Elektrikli otomobiller ve batarya üretimi

Bakan Kacır’ın incelemeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa’ya yaptığı ziyaret sırasında BYD'nin yatırım yapacağı araziyi inceledi. Bakan Kacır, Vali Ünlü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ile birlikte, fabrikanın kurulacağı alanda detaylı incelemelerde bulundu.

Basına kapalı program

İncelemeler sonrası basına kapalı gerçekleşen toplantıda Bakan Kacır, Manisa Valisi ve sanayi bölgesi yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Toplantıda, yatırımın bölgeye sağlayacağı ekonomik ve sosyal katkılar üzerinde duruldu.

Manisa’nın ekonomik potansiyeli

Manisa, Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Organize sanayi bölgeleri ve güçlü altyapısıyla birçok yerli ve yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapmaktadır. BYD'nin bu yatırımı, Manisa’nın ekonomik potansiyelini daha da artıracak ve bölgedeki istihdamı önemli ölçüde artıracaktır.

Bölgesel etkiler

İstihdam: Fabrikanın kurulmasıyla binlerce kişiye iş imkanı sağlanması bekleniyor.

Teknoloji Transferi: Elektrikli araç üretiminde kullanılan ileri teknoloji, Türkiye’ye transfer edilecek.

Yan sanayi: Fabrikanın kurulmasıyla birlikte, yan sanayi ve tedarik zincirinde de hareketlilik yaşanacak.

Türkiye elektrikli araç sektöründe yükseliyor

BYD'nin yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araç sektöründeki potansiyelini ortaya koyuyor. Yerli ve yabancı yatırımların artmasıyla birlikte, Türkiye’nin bu sektörde önemli bir oyuncu haline gelmesi hedefleniyor.