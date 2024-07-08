Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu anlaşmayı imzaladı. BYD, Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150.000 araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kuracak. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5.000 kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Türkiye’nin stratejik avantajları

BYD, Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı ve nitelikli iş gücü gibi avantajlarının yatırım kararında etkili olduğunu belirtti. Bu yatırımın, BYD'nin yerel üretim yeteneklerini geliştireceği ve lojistik verimliliği artıracağı vurgulandı. Ayrıca, bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılayarak Avrupa’daki tüketicilere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin yatırım kararının, Aralık ayında Çin'e yaptıkları ziyaretteki görüşmelerin bir sonucu olduğunu belirtti. Kacır, "Elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyici önemli unsurlardan biri olan şarj istasyonlarının tüm şehirlerimizde hızla yaygınlaşmasını sağladık. Türkiye, yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olacak" dedi.

Otomotiv sektöründe dönüşüm

Türk otomotiv sanayi için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Kacır, otomotiv sektöründe sekizi küresel marka olmak üzere on üç markanın üretim yaptığını söyledi. 2002 yılında toplam 300 bin araca yakın olan üretim kapasitesinin, geçtiğimiz yıl 1 milyon 400 bini aştığını vurguladı. BYD’nin yatırım kararının, yatırımcı dostu politikaların ve sunulan desteklerin bir sonucu olduğunu belirten Kacır, Türkiye’nin Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmalarıyla Avrupa pazarına ve birçok ihracat pazarına erişim kapısı olduğunu ifade etti.

Kacır, "Türkiye’ye güvenen ve yatırım yapanlar kazanmaya devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.