İSTANBUL (AA) - China Southern Havayolu, dünyanın 315 noktasına uçuş düzenlenen İstanbul Havalimanı'ndan Guangzhou şehrine sefer başlattı.

Guangzhou'ya düzenlenecek ilk sefer dolayısıyla dış hatlar giden yolcu terminalinde tören yapıldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Guangzhou'ya sefer başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu kentin kendileri için önemli bir destinasyon olduğunu belirten Aydın, "Guangzhou, Çin'in ticari merkezidir. İstanbul da dünyanın merkezidir. Bugün İstanbul Havalimanı için çok tarihi bir an. Asya ve Avrupa bir kez daha İstanbul Havalimanı'nda buluşuyor. İstanbul, kültürlerin buluştuğu önemli bir merkezdir. İstanbul Havalimanı da kentin bu özelliğinden faydalanıyor." dedi.

- "Bu iki önemli kenti birbirine bağlamamaktan mutluluk duyuyoruz"

China Southern Havayolları Türkiye Genel Müdürü Xu Jiafeng, İstanbul Havalimanı'na Guangzhou seferlerinin başlaması için çalışma yürüten İGA yetkililerine teşekkür etti.

İstanbul'un Türkiye'nin en büyük şehri, ülkenin ticaret ve kültür merkezi olduğuna dikkati çeken Xu, İstanbul'un konumu itibarıyla dünyada önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Xu, İstanbul'un hem batının hem de doğunun kültürüne sahip olduğunu dile getirerek, "İstanbul, çok köklü bir tarihi ve önemli bir kültür mirasına sahip. Avrupa'da en fazla Çin dostu olan İstanbul Havalimanı artan sayıda Çinlinin Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada keşfedeceği ilk varış noktası olacak. Guangzhou da Güney Çin'in kültürel, politik ve ekonomik başkenti, tıpkı İstanbul gibi önemli bir ticaret noktasıdır. Bu iki önemli kenti birbirine bağlamamaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk seferin yapılması dolayısıyla kurdele kesildi.

Törene, İGA Havacılık Geliştirme Müdürü Gökhan Dölek, İGA Protokol Operasyonları Direktörü Abdülkadir Özkök ile çok sayıda davetli katıldı.

- Haftada 3 gün sefer

İstanbul ile Guangzhou arasında pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın 3 günü sefer icra edilecek.

China Southern başta olmak üzere Air China, China Eastern, Sichuan Havayolları gibi önemli Çinli havayolu şirketleriyle işbirlikleri yürüten İstanbul Havalimanı'na Çin'in Pekin, Şangay, Guangzhou, Chengdu'nun yanı sıra Taipei ile Hong Kong gibi önemli 6 şehrinden tarifeli seferler düzenleniyor.

Geçen yıl 255 bin Çinli yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, bu sene Kovid-19 öncesindeki 426 bin yolcuya, kısa zaman içinde de 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

"Çin Dostu Havalimanı" belgesini 2020 yılında alan, bu ülkeden gelen misafirlerinin kültürel hassasiyetlere en uygun hizmetleri sunan İstanbul Havalimanı, yolcularına Çince konuşan danışmanlarıyla hizmet veriyor.



