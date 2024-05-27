Mika Raun, sevgilisiyle birlikte yeni bir hayata adım atmaya hazırlanıyor.

Mika Raun, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sevgilisiyle evlenme kararı aldığını belirtti. Bu haber, hayranları ve takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı. Mika Raun'un sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, düğün hazırlıklarına dair detaylar ve çiftin mutluluğunu gösteren fotoğraflar yer aldı.

Gelinlik giydi

Sosyal medya hesabından gelinlikle paylaşım yapan Mika Raun'un mutlulu gözlerinden okundu.

Mika Raun ve sevgilisi, birlikte çıktıkları tatiller ve günlük yaşamlarından anları sıkça paylaşıyorlardı. Bu paylaşımlar, çiftin ne kadar uyumlu ve mutlu olduklarını gözler önüne seriyordu. Şimdi ise bu mutlu çift, ilişkilerini resmiyete dökerek evlilik yolunda ilk adımı atacaklar.