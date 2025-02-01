Çankırı-Kızılırmak karayolunda cip ile Fiat-Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaza, Dede köyü mevkiinde meydana geldi. Karşı istikametten gelen cip ile Fiat-Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu araç hurdaya döndü. Kazada F.B. (26), A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.