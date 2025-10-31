Uşak'ın Eşme ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil alev aldı. Olayda karı koca hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Karı koca yaşamını yitirdi

Uşak'ın Eşme ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir facia yaşandı. Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan (76) yönetimindeki 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) idaresindeki 45 AY 717 plakalı cip ile şiddetli şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil tamamen alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek aracı söndürdü. Araçtan dışarı savrulan sürücü Sadık Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Arslan’ın eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T. (34), S.K. (35) ve A.K. (39) ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Arzı Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Kazada yaşamını yitiren Sadık ve Arzı Arslan çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.