Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya Hisarcık’ta trafik kazası: 4 yaralı

Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada, cip ile kamyonet çarpıştı. Kaza, Hisersan yol ayrımında Hisarcık-Emet kara yolunda yaşandı.

R.E. yönetimindeki 16 AGS 845 plakalı cip, karşı yönden gelen İ.D. idaresindeki 43 AER 854 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirim üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri İ.D. ve R.E. ile araçlarda bulunan H.M.Ş. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre yol ve hava koşulları ile sürücü faktörleri kazanın oluşumunda etkili olmuş olabilir.