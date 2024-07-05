ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'nde yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yuva açılışı etkinliği yapıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, buradaki konuşmasında, ilk yuvayı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yuva açılmadan önce yuvadan çıkıp denizle buluşan caretta carettalar olduğunu belirten Topaloğlu, "Bu yıl Çıralı'da 146 yuvamız var. 6 yuvanın daha olduğunu tahmin ediyoruz. Devamı olursa rekora gideceğiz. Daha önce bu sayı 151'di. Çıralı artık caretta carettalarla özdeşleştiği ve koruyucu meleği olan bir yer oldu. Buradaki heyecan çok güzel. Yerli ve yabancı misafirler de burada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya ise caretta carettaların denizle buluşma sürecinin başladığına dikkati çekti.

Altınkaya, bu yıl rekor kırılabileceğini belirterek, "Kemer Belediyesi ve Milli Parkların desteğiyle ilk yuvamızı bugün açtık. Şu anda 146 yuvamız var. 6 yuva daha tespit ettik. Son 30 yılın rekorunu kıracağız." dedi.

Konuşmaların ardından açılan yuvada çok sayıda yavru çıkışının olduğu ve yumurtaların boş olduğu tespit edildi.

9 yavrunun zamanında yuvadan çıkamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken, 4 yavru da canlı çıkarıldı. Yavruların sağlık durumu ekiplerce kontrol edildi.

Çalışmalar kapsamında, kaplumbağaların yumurta bıraktığı değerlendirilen 6 yuva ise yakından izlenecek.

Birkaç gün içerisinde açılacak yuvalarda yavru çıkışı olup olmadığı kontrol edilecek.

