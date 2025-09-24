Önceki dönem İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, sosyal medya platformu X’te kaleme aldığı yazıda, 2019 yerel seçim sürecinde Mansur Yavaş’a yönelik kurulan komplonun perde arkasını anlattı. Çıray, “Mansur Bey’e komplo sökmez” ifadelerini kullanarak, Türkiye’de siyasi rekabette kullanılan yöntemlere dikkat çekti.

“Mansur Yavaş’ta ısrarcı olduk”

Çıray, İYİ Parti’nin 2018’deki 15 milletvekili operasyonuyla seçime girebildiğini hatırlatarak, 2019 yerel seçimlerinde özellikle Ankara’nın kritik önem taşıdığını vurguladı. Akşener’in adaylık konusunda pazarlık yaptığı süreçte, İYİ Parti Genel Sekreteri olarak CHP’ye “Mansur Yavaş’ta ısrarlıyız” mesajını verdiğini belirtti.

Seçim kampanyasında komplo iddiası

Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesinin ardından, kampanya döneminde sahte senet iddialarının gündeme getirildiğini ifade eden Çıray, bu sürecin arkasında FETÖ bağlantılı isimlerin olduğuna dair duyum aldıklarını aktardı. İddiaların “saygın iş insanı” olarak tanıtılan Necmettin Kesgin üzerinden dolaşıma sokulduğunu, ancak kısa sürede Kesgin’in “çocuk pornosu” suçundan yargılandığının ortaya çıktığını yazdı.

“Komplo çöktü, Mansur Bey aklandı”

Seçim ofisinde yaptıkları toplantıda, Yavaş’ın savunmaya geçmiş gibi görünmemesi için kamuoyuna Kesgin’in sabıkalarının açıklanmasını önerdiğini belirten Çıray, bu sayede kumpasın boşa düştüğünü söyledi. Daha sonra Yavaş’ın yargılandığını ve beraat ettiğini, Kesgin’in ise çocuk pornosu nedeniyle mahkumiyet aldığını hatırlattı.

“Türkiye’de siyasetin kirli yüzü”

Çıray yazısını, “Bu olay, Türkiye’deki siyasi rekabette kullanılan tipik bir komplo örneğidir. Ancak komplo kurulan temiz olunca tutmadı. Mansur Bey’e komplo sökmez” sözleriyle bitirdi. Ayrıca Ankara’da hâlâ bağımsız hâkimler olduğuna inandığını da vurguladı.