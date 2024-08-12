Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 yükseldi. Bu artış, Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerindeki büyümeyi gözler önüne seriyor.

Sanayi ve inşaat sektörlerindeki değişimler

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 41 artış gösterdi. Ancak mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azaldı.

İnşaat sektöründe ise takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 103,5 oranında ciddi bir artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise mayıs ayına göre yüzde 12 oranında yükseldi. Bu veriler, inşaat sektöründeki toparlanmanın hızlandığını ortaya koyuyor.

Ticaret ve hizmet sektörlerindeki yükseliş

Ticaret sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 58,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında arttı.

Hizmet sektöründe de kayda değer bir büyüme yaşandı. Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 76,1 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında yükseldi.