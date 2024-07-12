Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha açıkladı.



Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Ciro Immobile ile anlaşma sağladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş'tan "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır" açıklaması yapıldı.

Beşiktaş daha önce Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferlerini duyurmuştu.

Ciro Immobile

Kariyerine Sorrento'da başlayan Ciro Immobile, Lazio'da bir Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve kulübün tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu.

Lazio'daki ikinci sezonunda, 33 maçta attığı 29 golle Capocannoniere'yi ikinci kez kazandı. 2019-20 sezonu Immobile'nin kariyerindeki en verimli sezon oldu; 36 golle bir sezonda en çok Serie A golü atma rekorunu egale etti ve üçüncü Capocannoniere şampiyonluğunu ve Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen ilk Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

2022'de 31 maçta 27 gol atarak Capocannoniere'yi dördüncü kez kazandı.