Cisco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gönderdiği bildirimde, önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapmayı ve daha fazla verimlilik sağlamayı hedefleyen bir yeniden yapılandırma planı hazırladığını belirtti. Bu yeniden yapılandırmanın, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7’sini etkilemesi bekleniyor.

Finansal etkiler

Tahmini gider: Kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemlerden oluşacak giderlerin yaklaşık 1 milyar dolar olması öngörülüyor.

Geçmişteki yeniden yapılanma

Cisco, Şubat ayında da organizasyonunu düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapmak amacıyla bir yeniden yapılanma planı açıklamıştı. Bu organizasyonel değişikliklerin, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini etkilediği belirtilmişti.

Geleceğe yönelik strateji

Bu son adımlar, Cisco’nun değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak ve teknolojik inovasyonlara yatırım yapmak için attığı stratejik adımlar olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu tür adımlarla daha sürdürülebilir ve karlı bir büyüme hedefliyor.

Cisco’nun küresel yeniden yapılanma planlarının sektör üzerindeki etkileri ve şirketin finansal performansı üzerindeki sonuçları dikkatle izlenecektir.