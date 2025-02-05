Rap müziğin yükselen ismi Era7capone, 15 Şubat 2025 Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi İzmir’de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Saat 22:30’da başlayacak konser, sanatçının enerjik performansı ve hit parçalarıyla unutulmaz bir geceye sahne olacak.

Biletler satışta

Son dönemde adını sıkça duyuran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Era7capone, bu özel gecede en sevilen şarkılarını seslendirecek. Rap müzik tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen konser, dinleyicilere yüksek tempolu ve heyecan dolu anlar yaşatacak.

İzmir’de rap rüzgarı estirecek bu özel etkinlik için biletler satışa çıktı.