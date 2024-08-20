Citi'nin son raporuna göre, demir cevheri için 0-3 aylık fiyat tahmini 95 dolar/tondan 85 dolar/tona düşürüldü. Şirket, bu değişikliğin, geçen haftaki satış dalgaları ve temellerdeki bozulmalarla ilişkili olduğunu belirtti.

2025 tahminlerinde düşüş

2025 yılı için demir cevheri fiyat tahmini de revize edildi. Citi, daha önce 100 dolar/ton olarak öngördüğü fiyatı 95 dolar/tona düşürdü. Şirket, Çin'in hem olumlu hem de olumsuz politikalarının fiyatları etkileyebileceğini ancak uzun vadede demir cevherine yönelik düşüş eğilimini sürdürdüklerini vurguladı.

Bu revizyon, demir cevheri piyasasında belirsizlikler ve dalgalanmalar yaşanabileceğine işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcılar ve sektör analistleri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.