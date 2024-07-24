Citi Group, Türkiye'nin önde gelen perakende şirketleri Bim (BIMAS), Migros (MGROS) ve Şok Market (SOKM) için hedef fiyatlarında önemli güncellemeler yaptı. Bim ve Migros için hedef fiyatlar yükseltilirken, Şok Market'in hedef fiyatı belirgin bir şekilde düşürüldü.

Hedef fiyatlar ve değişiklikler

Bim (BIMAS)

Citi Group, Bim'in hedef fiyatını 680 TL'den 750 TL'ye yükseltti. Bu artış, şirketin güçlü performansı ve büyüme potansiyeline duyulan güveni yansıtıyor. Bim hisseleri, 23 Temmuz itibariyle 615 TL'den işlem görmekteydi.

Migros (MGROS)

Migros için hedef fiyat 550 TL'den 710 TL'ye yükseltildi. Migros'un son dönemdeki finansal performansı ve genişleme stratejileri, bu revizyonun ana nedenleri arasında yer alıyor. Migros hisseleri, 23 Temmuz itibariyle 568 TL'den günü kapattı.

Şok Market (SOKM)

Citi Group, Şok Market'in hedef fiyatını 700 TL'den 87 TL'ye düşürdü. Bu keskin düşüş, Şok'un performansına yönelik endişeleri ve olası riskleri işaret ediyor. Şok hisseleri, 23 Temmuz itibariyle 64,85 TL'den işlem görmekteydi.

Citi Group'un analizi

Citi Group, Bim ve Migros'un güçlü operasyonel performanslarının ve stratejik adımlarının, gelecekteki büyüme potansiyelini artırdığını belirtiyor. Özellikle Bim'in maliyet kontrolü ve operasyonel verimliliği, Migros'un ise geniş mağaza ağı ve müşteri sadakati, bu pozitif revizyonların ana sebepleri olarak gösteriliyor.