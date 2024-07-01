Citi, Türk Lirası'nın (TL) değer kazanacağı öngörüsüyle dolara karşı TL uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti.

Citi'den TL uzun pozisyon önerisi

Citi, Türk Lirası (TL) için dolara karşı uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu. Stratejistler, aralarında Luis Costa’nın da bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanan raporda, kısa USD/TRY pozisyonuna yeniden girildiğini belirtti.

Stratejistler, “Uzun EM (Gelişen Piyasalar) pozisyonlanmadaki geniş çaplı geri çekilmenin yol açtığı EM carry sepetindeki çözülmenin ardından son dönemde hedefe ulaşmamız sonucu uzun lira pozisyonumuzda azaltmaya gitmiştik” ifadelerini kullandı.

Ters dolarizasyon ve enflasyon beklentileri

Stratejistler, ters dolarizasyon sürecinin devam etmesini ve tüketim aktivitesinde azalmanın sürmesini bekliyor. Ayrıca, enflasyonun zirveyi geride bırakmasının ardından yurt içi enflasyon beklentilerinin düştüğünü ve yaz aylarında TL'de daha dengeli bir akış olabileceğini kaydetti.

6 ay vadeli forward işlemi

Açıklamada, “6 ay vadeli forwardlar üzerinden işleme giriyoruz. (spot referans 32,7, 6 ay forward referans 39,5). Tavsiyeye yönelik riskler arasında beklenenden daha güvercin merkez bankası var. Hedef +%5, zarar kes -%2,5” ifadeleri yer aldı.