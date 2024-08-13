Geçtiğimiz hafta en çok Türkiye Sigorta hissesini alan Citibank, satış tarafında ise Yapı Kredi'ye odaklandı.

Citibank'ın 6 Ağustos - 13 Ağustos haftasındaki işlemlerine bakıldığında, en çok alım yaptığı hisse senedi 149.8 milyon lot ile Türkiye Sigorta (TURSG) oldu. Onu Trabzonspor (TSPOR), Emlak Konut GYO (EKGYO), Sinpaş GYO (SNGYO) ve Kardemir Karabük (KRDMD) takip etti.

Satış tarafında ise Yapı Kredi (YKBNK) 69.1 milyon lot ile ilk sırada yer aldı. İş Bankası C (ISCTR), Şekerbank (SKBNK), Çan2 Termik (CANTE) ve Albaraka Türk (ALBRK) da Citibank'ın en çok satış yaptığı diğer hisseler oldu.

Citibank'ın işlemleri neden önemli?

Citibank, dünya genelinde 200 milyon müşteriye hizmet veren dev bir finans kuruluşu. Borsa İstanbul'da da milyonlarca müşterisinin alım-satımına aracılık ediyor. Bu nedenle Citibank'ın işlem verileri, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki hareketlerini takip etmek için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Citibank'ın Türkiye Sigorta'ya olan ilgisi ve Yapı Kredi'den çıkışı, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek gelişmeler.