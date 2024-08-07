Citi, zorlu makroekonomik zemin ve likidite ortamı nedeniyle TCMB'nin Kasım ayına kadar faiz değişikliğine gitmeyeceğini öngörüyor.

Dezenflasyon süreci ve makroekonomik zorluklar

Citi, yayımladığı notta Türkiye'nin karmaşık bir dezenflasyon süreciyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Son veriler, ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde mütevazı bir daralmayı işaret ediyor ve bu durumun üçüncü çeyrekte daha sıkı mali koşullar, özel tüketimde normalleşme ve daha zayıf ihracat nedeniyle daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Ekonomik yavaşlama ve erken gevşeme riski

Banka, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlamanın erken bir gevşeme riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, aynı zamanda vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir. Citi, Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar beklemede kalmasını bekliyor ve 8 Ağustos'ta yayınlanacak yeni enflasyon raporundan gelecek verileri faiz oranı görünümüne dahil etmeye hazır olduklarını belirtiyor.