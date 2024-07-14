ABD’nin üçüncü büyük bankası olan Citigroup, 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrek döneminde net kârını, yatırım bankacılığı ve hizmetler bölümündeki gelir artışı sayesinde 3,2 milyar dolara çıkardı.

Kâr artışı ve hisse performansı

Citigroup, 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde net kârının 3,2 milyar dolara veya hisse başına 1,52 dolara yükseldiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamlar 2,9 milyar dolar ve hisse başına 1,33 dolardı. Bankanın kârındaki bu artış, özellikle yatırım bankacılığı gelirlerindeki yüzde 60’lık yükseliş ve hizmetler bölümündeki güçlü performansla desteklendi.

CEO Jane Fraser’ın revizyon çabaları

CEO Jane Fraser, Citigroup’un performansını iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve iş süreçlerini basitleştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir revizyon süreci yürütüyor. Fraser, bu dönüşüm çerçevesinde önümüzdeki iki yıl içinde Citigroup’un işgücünü 20 bin kişi azaltmayı planlıyor.

Gelir artışı ve satış kazançları

Citigroup’un ikinci çeyrekteki geliri, Visa hisselerinin dönüştürülmesi ve kısmi satışından elde edilen 400 milyon dolarlık kazançla bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 20,1 milyar dolar oldu. Bu gelir artışı, bankanın yatırım bankacılığı ve hizmetler bölümünde gösterdiği güçlü performansla birleşince, Citigroup’un genel finansal görünümüne olumlu katkıda bulundu.