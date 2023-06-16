İSTANBUL (AA) - Citroen'in 1968'de Deauville golf sahasında tanıttığı Mehari modelinin 55. yıl dönümü kutlanıyor.

Şirket açıklamasına göre, mobilite dünyasının her alanına değen ve herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroen, 1968'de Deauville golf sahasında Mehari isimli yeni aracını tanıttı.

Roland de La Poype tarafından tasarlanan Mehari, plastik bir gövdeye sahipti. 28 ila 32 HP arasında güç üretien bu pick-up otomobil, Dyane 6 platformu üzerine inşa edilmişti. Bu nedenle piyasaya sürüldüğünde Dyane 6 Mehari olarak takdim edilmesinin ardından 1968 ile 1987 yılları arasında üretildi.



Yaklaşık 20 yıl boyunca, 1.213 adedi 4x4 Mehari olmak üzere 144 bin 953 adet örneği bantlardan indi. Önemli bir başarıya ulaşan Citroen Mehari'nin büyük bölümü Belçika'nın Forest kentindeki Citroen fabrikası başta olmak üzere, ayrıca Fransa, İspanya ve Portekiz’deki diğer yedi fabrikada da üretildi.

Mehari ismi, Kuzey Afrika ve Sahra'daki tek hörgüçlü develerin, erkek fiil çekiminden geliyor. Bu hayvanlar, arazi yetenekleri, dayanıklılıkları ve uysal olmaları ile biliniyor. Mehari, hem malları hem de yolcuları uzun mesafelerde taşıyabiliyor. Bu nedenle bu isim, çok becerikli ve çok yönlü bir araç olarak, tüm arazilere uyum sağlama yönüyle bilinen Citroen Mehari modelini çok iyi temsil ediyordu.

Mehari son derece modüler bir araçtı. Zeminin bir kısmı sırtlığa dönüşebiliyordu. Böylece arkaya iki koltuk ekleniyordu. Bu da dört yolcu kapasitesine olanak sağlıyordu. Farklı kullanım amaçlarına hizmet edebiliyor, farklı türden yükleri taşıyabiliyor ve yolcu taşımasında da kullanılabiliyordu.



Otomobilin gövdesi, kolayca onarılabilen 11 parçadan oluşuyordu. Bunun dışında hem içi hem de dışı su püskürtülerek kolaylıkla temizlenebiliyordu. Bu da müşteriler için otomobilin bakımının kolay ve ekonomik olmasını sağlıyordu. Tüm bir nesil için gerçek bir çocukluk anısı niteliği taşıyan bu modüler ve ekonomik konsept, o dönem için modern malzemeler ve yenilikçi bir gövde ile tasarlandı. Yıllar içinde gerçek bir otomotiv ikonu haline geldi.

- Sadece 3 versiyonda satıldı

Mehari, yaklaşık 20 yıl üretimde kaldı. Bu süre boyunca ikisi sınırlı sayıda özel seri olmak üzere sadece üç farklı versiyona sahip oldu. 1979'da bugün için bile özgürlük sunan 4x4 versiyonuyla satıldı. 1983'te iki özel versiyon pazara sunuldu. Mehari Plage, İspanya ve Portekiz'de satılan sarı rengiyle tatili çağrıştıran, gösterişli bir modeldi. Nisan 1983’te Mehari Azur, sadece 700 adetle sınırlı olmak üzere, Fransa, İtalya ve Portekiz pazarlarında satışa sunuldu.

Mehari; polis, gümrük, havaalanları, hipodromlar ve benzeri kamusal kullanım dışında esnaf, zanaatkarlar ve bireysel kullanıcılar için de bir çözümdü. 1972 ile 1987 yılları arasında toplam 11 bin 457 adet Mehari siparişi veren Fransız ordusunda uzun bir kariyer yapma fırsatı buldu.



Mehari 4x4 ise, dünyanın farklı coğrafyalarında tıbbi yardım alanında kariyer yaptı. 1980 yılında Paris-Dakar Rallisi'ne de katıldı. Rota boyunca tıbbi yardım sağlamak üzere organizasyona 10 adet 4x4 Mehari kiralandı. Bunun dışında Mehari, özellikle Louis de Funes ile oynadığı ünlü Saint Tropez Emniyet Müdürü filmi ile sinema alanında da kariyer yaptı.