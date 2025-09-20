Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren CityMall AVM’de kriz yaşanıyor. Mahkeme kararıyla 2021 yılında ruhsatı iptal edilen AVM’de, Atakum Belediyesi tarafından AVM’deki tüm iş yerlerine resmi tebligat gönderilerek faaliyetlerini durdurmaları istendi.

Tebligat gönderildi

bafra55.net’in aktardığı bilgilere göre, Atakum Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, yapı kullanma izin belgesi bulunmayan bağımsız bölümlerde iş yeri ruhsatı verilemeyeceğini belirterek AVM’deki tüm iş yerlerinin faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Belediye açıklaması

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, “Biz ilçe belediyesi olarak sadece iş yeri açma ruhsatlarını düzenledik. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme kararı doğrultusunda AVM ruhsatını iptal etmesi üzerine bizim de işletmelere verdiğimiz ruhsatları iptal etmemiz gerekti. Dün itibarıyla tüm iş yerlerine gerekli tebligatları gönderdik” dedi.

Yıldız, AVM’nin mühürlenmesiyle ilgili sürecin Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğunu ifade ederek, “Biz iş yeri ruhsatlarını iptal ettik. AVM’yi mühürleme yetkimiz yok. O işlemi Büyükşehir Belediyesi yapacak” açıklamasında bulundu.

CityMall yönetimi sessiz

CityMall AVM yönetimi ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.