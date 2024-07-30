Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, etkili bir müdahale ile yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, geniş bir alana yayıldı ve yerleşim alanlarına yaklaşmaya başladı.

Yoğun müdahale

Yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Çivril Orman Şefliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerde:

Havadan: 2 adet yangın söndürme helikopteri kullanıldı.

Kardan: Çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, greyder ve kepçe ile yoğun bir müdahale gerçekleştirildi. Ayrıca, Çivril’de faaliyet gösteren maden ve inşaat firmalarının su tankerleri de destek verdi.

Yoğun müdahale sonucunda yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarına ulaşması önlendi. Ancak, yaklaşık 8 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.