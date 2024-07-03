ANKARA (AA) - CK Enerji, verimli ve bilinçli enerji tüketim alışkanlıkları kazandırmak hedefiyle 2023-2024 eğitim öğretim yılında, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta toplam 17 bin 278 öğrenciye "enerji okuryazarlığı" eğitimi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji enerji kaynaklarının verimli kullanımını erken yaşlarda tasarruf bilincine dönüştürmek hedefiyle "enerji okuryazarlığı" projesini 2018 yılında başlattı.

CK Enerji perakende şirketlerinin İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile yaptıkları protokoller kapsamında 96 ilkokulda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, elektrik nedir, nasıl üretilir, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu gibi konularda eğitim verildi.

Proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta toplam 96 ilkokulda 17 bin 278 öğrenciye ulaşıldı.

Çalışmalar kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda 4 eğitmen eşliğinde 25 ilçede 50 okul ziyaret edildi. Bu çalışmalar sonucunda söz konusu okullarda 5 bin 71 öğrenciye ulaşıldı. Antalya'da 4 eğitmen eşliğinde 5 ilçede 20 okula ziyaret gerçekleşti. Bu ziyaretlerde de 7 bin 158 öğrenciye eğitimler verildi. Sivas'ta ise 2 eğitmen eşliğinde Sivas il merkezinde 26 okulda 5 bin 49 öğrenciye ulaşıldı.

Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamında 2018'den bu yana enerjinin verimli ve bilinçli kullanılması hedefiyle birçok adım atıldı. Tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemleri tek tek görmesine olanak sağlayan "şeffaf fatura", elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren "tüketim hesaplama butonu", bilinçli elektrik kullanımını desteklemek üzere de "tüketici kitapçığı" gibi çalışmalar gerçekleştirildi.