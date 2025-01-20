Club Brugge, son dönemdeki müthiş formuyla dikkat çekerken, Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet arayacak!

Takımların lig performansı

Club Brugge, Belçika Pro Lig’inde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 47 puanla 2. sırada yer alıyor. Özellikle hücum hattındaki etkileyici performansları ve savunmadaki sağlam duruşlarıyla dikkat çeken Brugge, Juventus karşısında da galibiyet hedefliyor.

İtalya Serie A’da ise Juventus son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 37 puanla 5. sırada yer alıyor. İtalya'nın köklü kulübü, son haftalarda istikrarsız bir performans sergilemiş olsa da Avrupa'da bu tablonun tersine güçlü bir mücadele sergilemek istiyor.

Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 21 Ocak 2025

21 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Yayın: TRT Spor, tabii

TRT Spor, tabii Stadyum: Jan Breydelstadion

Jan Breydelstadion Hakem: B. Bastien

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçını kaçırabilir.