Kanal, finans ve iş dünyası haberlerinin yanı sıra dizi, yarışma programı gibi eğlence içeriklerini de ekranlara taşıyacak.

Yayın içeriği ve destek

CNBC-e'nin yayın içeriği, dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla zenginleştirilecek.

Frekans bilgileri

CNBC-e'nin Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans: 11837

Sembol: 30000

FEC: 2/3

POL: V (Dikey)

Kanal bilgileri

CNBC-e'nin hangi platformlarda hangi kanalda olduğu ise şu şekilde:

Kablo TV: 38. kanal

38. kanal Tivibu: 42. Kanal

42. Kanal TVPlus: 31. kanal

31. kanal D-Smart: 38. kanal

Yayın akışı

Yeni CNBC-e, hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınlarına odaklanacak. Akşam saatlerinde ise diziler, filmler ve yarışmalar izleyicilerle buluşacak.