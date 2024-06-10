Kanal, finans ve iş dünyası haberlerinin yanı sıra dizi, yarışma programı gibi eğlence içeriklerini de ekranlara taşıyacak.
Yayın içeriği ve destek
CNBC-e'nin yayın içeriği, dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla zenginleştirilecek.
Frekans bilgileri
CNBC-e'nin Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:
- Frekans: 11837
- Sembol: 30000
- FEC: 2/3
- POL: V (Dikey)
Kanal bilgileri
CNBC-e'nin hangi platformlarda hangi kanalda olduğu ise şu şekilde:
- Kablo TV: 38. kanal
- Tivibu: 42. Kanal
- TVPlus: 31. kanal
- D-Smart: 38. kanal
Yayın akışı
Yeni CNBC-e, hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınlarına odaklanacak. Akşam saatlerinde ise diziler, filmler ve yarışmalar izleyicilerle buluşacak.
Kaynak: Haber Merkezi