Kanal, finans ve iş dünyası haberlerinin yanı sıra dizi, yarışma programı gibi eğlence içeriklerini de ekranlara taşıyacak.

Yayın içeriği ve destek

CNBC-e'nin yayın içeriği, dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla zenginleştirilecek.

Frekans bilgileri

CNBC-e'nin Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:

  • Frekans: 11837
  • Sembol: 30000
  • FEC: 2/3
  • POL: V (Dikey)

Kanal bilgileri

CNBC-e'nin hangi platformlarda hangi kanalda olduğu ise şu şekilde:

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  • Kablo TV: 38. kanal
  • Tivibu: 42. Kanal
  • TVPlus: 31. kanal
  • D-Smart: 38. kanal

Yayın akışı

Yeni CNBC-e, hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınlarına odaklanacak. Akşam saatlerinde ise diziler, filmler ve yarışmalar izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi