CNBC-e'nin resmî X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, kanalın ne zaman aktif hâle geleceği duyuruldu. CNBC-e'nin dönüşü için artık günler kaldığını söyleyebiliriz.

CNBC-e, 10 Haziran'da yayım hayatına başlıyor

CNBC-e'nin paylaştığı bilgiye göre tüketiciler, kanala 10 Haziran tarihi itibarıyla erişebilecekler. Ancak CNBC-e'ye ilişkin frekans bilgileri şimdilik belli değil. Şirketin çok yakında yeni bir duyuru yapması bekleniyor.