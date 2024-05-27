Geçtiğimiz günlerde, efsane televizyon kanallarından CNBC-e'nin Türkiye'deki yayım hayatına yeniden başlayacağını duyurmuştuk. Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
CNBC-e'nin resmî X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, kanalın ne zaman aktif hâle geleceği duyuruldu. CNBC-e'nin dönüşü için artık günler kaldığını söyleyebiliriz.
CNBC-e, 10 Haziran'da yayım hayatına başlıyor
CNBC-e'nin paylaştığı bilgiye göre tüketiciler, kanala 10 Haziran tarihi itibarıyla erişebilecekler. Ancak CNBC-e'ye ilişkin frekans bilgileri şimdilik belli değil. Şirketin çok yakında yeni bir duyuru yapması bekleniyor.
Televizyona renk geldi! CNBC-e 10 Haziran'da yayında pic.twitter.com/bnvhBhl3nYMay 27, 2024
Editör: Sude Kula