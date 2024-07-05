Coca Cola İçecek, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Mevcut ödenmiş sermayesi 254,4 milyon TL olan şirket, tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesini yüzde 1000 oranında artırarak 2 milyar 798,1 milyon TL'ye çıkaracak.

Sermaye artırımı kararı

Yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 04.07.2024 tarihli toplantısında sermaye artırımı kararı aldığı bildirildi. Bu karar kapsamında şirket, mevcut 254,4 milyon TL olan ödenmiş sermayesini yüzde 1000 oranında artırarak 2 milyar 798,1 milyon TL'ye çıkaracak. Bu artırımı tamamen iç kaynaklardan karşılayacak olan şirket, böylece sermaye yapısını daha da güçlendirecek.

Sermaye dağılımı

Açıklamada, artırılan sermayenin dağılımı da detaylandırıldı. Buna göre, her 1 hisse için 10 yeni hisse verilecek. Bu dağılım şu şekilde olacak:

(A) grubu nama yazılı 80.000.000.000 adet pay,

(B) grubu nama yazılı 51.114.298.631 adet pay,

(C) grubu hamiline yazılı 123.256.483.369 adet pay.

Kaynak kullanımı

Şirket, sermaye artış tutarını, 31.12.2023 tarihli finansal durum tablosunda yer alan "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılayacağını belirtti. Ayrıca, yasal kayıtlarda ise "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanacak.

Yönetim Kurulu'nun aldığı diğer bir karar ise şirketin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" ve "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı maddelerinin tadil edilmesi oldu. Bu tadilatla birlikte, bedelsiz ihraç edilecek paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu.