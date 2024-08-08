Şirket, bilanço sonuçlarını 19 Ağustos 2024 tarihinde, Borsa İstanbul seans kapanışının ardından kamuoyuyla paylaşmayı planladığını bildirdi.
Bilanço detayları:
- Dönem: 1 Nisan 2024 - 30 Haziran 2024
- Açıklama Tarihi: 19 Ağustos 2024
- Saat: Borsa İstanbul seans kapanışı sonrası
Bu açıklamanın ardından yatırımcılar ve piyasa analistleri, Coca-Cola İçecek'in performansını değerlendirmek ve gelecekteki stratejik kararlarını şekillendirmek amacıyla sonuçları dikkatle inceleyecek. Bilanço sonuçlarının açıklanmasının ardından piyasa hareketliliği ve hisse senedi performansında önemli değişiklikler yaşanabilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ