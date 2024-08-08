Şirket, bilanço sonuçlarını 19 Ağustos 2024 tarihinde, Borsa İstanbul seans kapanışının ardından kamuoyuyla paylaşmayı planladığını bildirdi.

Trabzonspor, İstanbul devlerini solladı! Trabzonspor, İstanbul devlerini solladı!

Bilanço detayları:

  • Dönem: 1 Nisan 2024 - 30 Haziran 2024
  • Açıklama Tarihi: 19 Ağustos 2024
  • Saat: Borsa İstanbul seans kapanışı sonrası

Bu açıklamanın ardından yatırımcılar ve piyasa analistleri, Coca-Cola İçecek'in performansını değerlendirmek ve gelecekteki stratejik kararlarını şekillendirmek amacıyla sonuçları dikkatle inceleyecek. Bilanço sonuçlarının açıklanmasının ardından piyasa hareketliliği ve hisse senedi performansında önemli değişiklikler yaşanabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ