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Bu açıklamanın ardından yatırımcılar ve piyasa analistleri, Coca-Cola İçecek'in performansını değerlendirmek ve gelecekteki stratejik kararlarını şekillendirmek amacıyla sonuçları dikkatle inceleyecek. Bilanço sonuçlarının açıklanmasının ardından piyasa hareketliliği ve hisse senedi performansında önemli değişiklikler yaşanabilir.

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