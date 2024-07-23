Coca-Cola, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve sonuçlar analistlerin tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisse başına karı ve geleceğe yönelik beklentileri de yatırımcılar için olumlu sinyaller verdi.

İkinci çeyrek sonuçları

Gelir: 12,4 milyar dolar (Beklenti: 11,76 milyar dolar)

Hisse başına kar (HBK): 56 cent

Düzeltilmiş hisse başına kar: 84 cent

Şirketin 2024 yılına ilişkin beklentileri

Coca-Cola, 2024 yılı boyunca düzeltilmiş hisse başına karının yüzde 5-6 büyümesini ve gelirlerde organik büyümenin yüzde 9-10 olmasını bekliyor. Bu beklentiler, daha önce açıklanan yüzde 4-5 hisse başına kar büyümesi ve yüzde 8-9 gelir büyüme beklentilerinin üzerine çıkıyor.

Şirketin finansal performansında görülen bu iyileşme, küresel pazarlarda güçlü talep ve operasyonel verimlilik artışından kaynaklanıyor. Bu da yatırımcılar için olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar İçin Önemli Noktalar

Coca-Cola’nın Geleceğe Yönelik Stratejisi

Coca-Cola’nın finansal sonuçları, şirketin güçlü performansını ve gelecekteki büyüme potansiyelini yansıtıyor. Şirket, operasyonel verimliliği artırarak ve yeni pazarlar keşfederek büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Coca-Cola’nın ikinci çeyrek finansal sonuçları, analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek şirketin sağlam bir performans sergilediğini gösterdi. 2024 yılı için öngörülen büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi, yatırımcı güvenini artırabilir ve hisse senedi fiyatlarının olumlu etkilenmesine yol açabilir.