Konya'nın Meram ilçesinde, bir düğün salonunda öfkelenerek çocuğunu havaya kaldırıp yere atan baba, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Olayın detayları

Geçtiğimiz Cuma akşamı Meram ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda, 8 yaşındaki M.H.D. isimli çocuk, yakınlarının yanından ayrılıp salona girdi. Çocuğu takip eden bir başka çocuk da onun peşinden koştu. Bu sırada babası R.D. ve annesi salonun kapısına geldi. R.D., öfkeyle çocuğunu havaya kaldırarak yere attı. Anlar, salonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adli kontrol ve yurt dışı yasağı

Güvenlik kamerası görüntüleri ile durumu fark eden polis ekipleri, R.D.’yi gözaltına aldı. Baba R.D., ifadesinde olayın bir anlık sinirle gerçekleştiğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., mahkeme tarafından adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.