Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, kurum çalışanı Tugay A. tarafından cinsel istismara uğradığını yetkililere bildirdi.

S.Z. adlı mağdur çocuk, Tugay A.'nın kendisini evine götürerek cinsel istismarda bulunduğunu ve bunu kimseye söylememesi için baskı yaptığını anlattı.

S.Z.'nin ifadesi pedagog eşliğinde alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tugay A. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüphelinin geçmişi:

Tugay A.'nın da devlet korumasında büyüdüğü ve bu sayede memuriyet hakkı kazanarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi.

İdari soruşturma:

Tugay A. hakkında adli sürecin yanı sıra idari soruşturma da başlatıldı.