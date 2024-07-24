Geçen hafta Çarşamba günü, “Yeni Gündem” programıma Rotary Bölge 2440 (2024-2025) Federasyon Başkanı Mert Korur konuk oldu.

Önce özelinden kendisini tanıttı. İzmirli, sigortacı bir ailenin oğlu. Evli ve iki çocuk babası. (Bir kız-bir erkek.)Üçüncü kuşak temsilcisi olarak sigortacılığı sürdürürken işlerinin yoğunluğu nedeniyle şirketi oğluna devretmiş. Şimdilerde eşiyle birlikte kurdukları sigorta şirketinde Broker olarak devam ediyorlar.

Rotary’nin çok uzun olan hikayesini şöyle özetlemeye çalıştı.

Kurucuları Paul Harris ile dört arkadaşının Chicago’da biraraya gelerek oluşturdukları dostluk, dayanışma platformu olarak yola çıkmışlar. Sonrasında ulusallaşmışlar. Daha sonra da iş insanlarının biraraya gelerek kendi Network’lerini, uzmanlıklarını ve dostluklarını kullanarak yardım eli uzattıkları projeler üretmişler. Böylece insanları hayata bağlayan, sürdürülebilir projelerle insanların hayatlarına dokunmuşlar.

2440’ın ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor: Rotary dünyada bölgelere ayrılarak sayısal anlamda isimlendirilmiştir. Bizim de merkezi İzmir’de olan Federasyonumuza Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa illeri dahildir. Bu grup Uluslararası Rotary’nin Türkiye’de bölgemizi tanımlamak üzere verdiği isimdir. Türkiye’de üç bölge mevcuttur.

Korur konuşmasını şöyle sürdürüyor; “Bölgede toplam 70 Rotary kulübümüz ve 40 Rotaract üyemiz var. Uluslararası Rotary’mizin bir de İnteraktlarımız var. Lise çağındalar yani 14-18 yaş arasındalar. Rotary 2440 Federasyonumuzda 126 kulüp ve 3000’e yakın üyemiz vardır. Ailelerimizle birlikte yaklaşık 20 bin kişiye hitap edebilen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Rotary Kulübümüz ilk Ankara’da kurulmuş. Daha sonra İstanbul ağırlıklı olarak yayılmış. Bölgemizde, İzmir Rotary Kulübümüz, 63 yıl önce İzmir’de kurulmuştur.

2006 yılında Rotary Kulübü’ne üye oldum. Kulübümüzden çıkan ilk Guvernör olarak Kordon Rotary Federasyonumuzu başarılı bir şekilde temsil etme hakkına sahip oldum. İnşallah 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu federasyon başkanlığı görevimde tüm üyelerimize eşit bir mesafede hizmet vermek için görevde olacağım.”

Konumuz, Rotary Vakfı’nın en önemli önceliklerinden olan çocuk felci aşısı ve organ bağışına geliyor. Rotary’nin geçmiş yıllarda özellikle çocuk felci aşısında müthiş bir başarıya imza attığını tüm dünya biliyor. Bu büyük organizasyon; “Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletlerin ve dünyadaki tüm Rotaryenlerin katkılarıyla insanlık adına bu güne kadar yapılmış en büyük armağandır. 1.4 milyon Rotaryen bu güne kadar kendi maddi imkanlarıyla aşılamalara katılmışlardır. Bu proje için toplamda 2.6 milyar dolar harcanmış olup, nihayet bütün dünyada aktif virüs dediğimiz yani bulaşıcı olan çocuk felci virüsünü sonlandırma noktasına gelinmiştir. 2024 yılında Afganistan ve Pakistan’da ikişer vaka tespit edildi. Geçmişte tüm dünyada yılda 100 bin çocuğun çocuk felci olduğu bir dönemden (o tarihteki nüfus orantısına bakarsak bugün 200-250 bin çocuktan bahsedebiliriz) bugünlere geldik.

Bence Rotary’nin bugüne dek insanlığa armağan ettiği en önemli ve başarılı Vakıf projesidir. Tüm üyelerimiz bunu çok iyi bilir bununla gurur duyar. Ancak işimiz bitmedi canlı virüs görülen bölgelerdeki çocukların her yıl aşılanması gerekmektedir. Çocuk Felci’nin tamamen yok edilebilmesi için daha çok çalışmaya ve maddi desteğe ihtiyaç vardır.

Diğer çok önemli bir konu da organ bağışı.

Rotary Bölge 2440 Federasyonu büyük bir çaba ve önemle organ bağışı üzerinde çalışıyor. Olayın önemine dikkat çekmek için bir yaşam alanı içerisinde organ bağışı heykeli yapmak üzere yola çıkmışlar. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeye Belediye Başkanı Cemil Tugay da destek veriyor. İki tarafın mimarları da konu üzerinde çalışıyorlar. Hedefleri organ bağışı konusunda büyük başarılara imza atmak. Daha pek çok çalışmaları var. Mesela, deprem bölgesine yaptıkları ve götürdükleri hizmetler şu anda yazmakla bitmez.’’

Federasyon Başkanı Mert Korur’a verdiği bilgiler ve yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer çalışmaları da yazmaya devam edeceğim…