İzmir, bu ay genç bir sanatçının hayal gücüyle renklenecek. Avi Art Venue, 18 Ekim’de sadece 9 yaşında olmasına rağmen yaratıcılığıyla dikkat çeken Rüya Şehitoğlu’nun eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, çocuk bakış açısından dünyayı yeniden keşfetme fırsatı sunuyor.

Rüya Şehitoğlu, küçük yaşına rağmen özgün bir sanatsal bakış açısına sahip. Renkler, çizgiler ve hayal gücünü bir araya getirdiği eserlerinde özellikle doğa teması öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, sergide ağaçlar, çiçekler, gökyüzü ve hayvanları çocuk perspektifinden betimleyen çalışmalarla karşılaşacak. Bu eserler, izleyicilere hem görsel bir şölen sunarken hem de doğayla kurulan duygusal bağın önemini hatırlatıyor.

Genç yeteneğe destek

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Ali Satmaz, genç sanatçıyı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şehitoğlu’nun sergisi, İzmir sanat dünyasında genç yeteneklerin desteklenmesine güzel bir örnek oluşturuyor.