Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Oyuncak Kütüphanesi, düzenlediği ‘Drama Atölyesi’ etkinliği ile çocuklara hem haklarını öğretmekte hem de kendilerini ifade etmenin eğlenceli bir yolunu sunmakta.

Her aşamada farklı bir deneyim

Drama Atölyesi etkinliği, çocukların yalnızca haklarını öğrenmesini değil, aynı zamanda özgüvenlerini geliştirmesini ve kendilerini özgürce ifade etmeyi öğrenmesini sağlıyor. Etkinlik başlangıcında çocuklar, utangaçlıklarını aşarak oyunla adapte oluyor ve diğer çocuklarla etkileşimde bulunuyorlar. Özellikle doğaçlama sırasında, günlük hayatta gözlemledikleri aktiviteleri sergileyen çocuklar, yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buluyor.

Oyuncak Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların kendilerini geliştirmesi ve keyifli zaman geçirmesi, ailelerine de yansıyor.

"Fırsat eşitliğini etkinliklerle sağlıyoruz”

Etkinlikleri düzenleyen MBB Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, “Drama atölyesi son dönemde eğitimde yaygın olarak kullanılan bir teknik, ancak bunu uygulayacak uzman bulmak zor olabiliyor. Uygulayıcıların azlığı nedeniyle bu eğitimler genellikle yüksek fiyatlarda sunuluyor. Biz de Oyuncak Kütüphanesi’nin fırsat eşitliği sağlama amacına uygun olarak bu etkinlikleri ücretsiz sunuyoruz” dedi.

Çocuklara hakları drama yöntemi ile öğretiliyor

Atölye sürecini detaylandıran Balık, “Çocuk hakları üzerine odaklanan atölyemizde, çocuklara haklarını drama yöntemi ile öğretmeye çalışıyoruz. Eğitim hayatındaki bazı kurallar nedeniyle çocuklar kendilerini özgürce ifade edemeyebiliyorlar. Bu atölyede, çocukların kendilerini ifade etme biçimlerini gözlemlemek istiyoruz. Atölyemiz şu adımlardan oluşur: Hazırlık Aşaması, Isınma, Oyun Aktivite ve Doğaçlama, Oluşum ve Değerlendirme. Çocuklar tamamen aktif olarak katılır ve kendi istekleri doğrultusunda hareket ederler. Bizim rolümüz, onlara küçük yönlendirmeler yaparak süreci desteklemektir” şeklinde konuştu.