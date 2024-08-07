Türkiye'de Instagram’a getirilen erişim engeli tartışmaları sürerken, bu kez çocuklar arasında popüler olan çevrimiçi oyun platformu Roblox’a da erişim engeli getirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine alınan karar, platformun 15 milyon kullanıcısını derinden etkiledi.

Türkiye’de son günlerde sosyal medya platformlarına getirilen kısıtlamalar, bu kez çocuklar için popüler olan çevrimiçi oyun platformu Roblox’u hedef aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suçlama gerekçesiyle başvurusu üzerine, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Roblox’a erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

Çocuk istismarı suçlaması

Kararın arkasında çocuk istismarı suçlamasının bulunduğu bilgisi, Habertürk’ün haberine göre doğrulandı. Ancak, kararın ayrıntıları hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu doğrultusunda alınan karar, platformun kullanıcıları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, erişim engeli kararının Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındığını ve bu kararın UYAP sisteminde yayımlandıktan sonra BTK tarafından uygulandığını belirtti. Bakanlık, kamuoyuna bu bilgiyi sundu ve kararın yasal çerçevede alındığını vurguladı.

Erişim engeli kararı, çocuklar arasında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Roblox’un kapalı kalmasına neden oldu. Aileler, çocukların bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu ve ödenen ücretlerin mağduriyet oluşturduğunu ifade ediyor. Roblox’un para birimi olan Robux’un Türk Lirası karşılığı 450 TL ile 2200 TL arasında değişen paketler sunuyor.

Ekrem İmamoğlu'ndan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara Twitter üzerinden sert bir tepki gösterdi. İmamoğlu, “Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar,” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Wattpad'e gelen engel de unutulmadı!

Roblox’a getirilen erişim engeli kararının yanı sıra, Temmuz ayında Wattpad’e de erişim engeli getirilmişti. Hikaye yazma ve okuma platformu Wattpad’in erişim engeli, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla uygulanmıştı.