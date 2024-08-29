Çocuk ortopedisi, doğumdan başlayarak ergenlik dönemine kadar olan süreçte çocukların eklem, kas, kemik, bağ dokusu ve tendon gibi yapılarındaki hastalıkların teşhis ve tedavisini kapsayan bir tıp dalıdır. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, çocuk ortopedisi hakkında merak edilenleri ve bu alandaki tedavi yöntemlerini anlattı.

Çocuk ortopedisi nedir?

Çocuk ortopedisi, çocukluk çağı hastalıklarıyla ilgilenen ve ortopedinin bir yan dalı olarak kabul edilen bir alandır. Genellikle doğumdan ergenlik dönemine kadar olan yaş grubuna özgü hastalıkların teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Doç. Dr. Aybars Kıvrak, çocuk ortopedisinin her ne kadar bir yan dal olarak tanımlansa da tıpta uzmanlık eğitiminde ayrı bir dal veya yan dal olarak resmiyette bulunmadığını belirtmektedir. Ancak, her ortopedi uzmanı eğitim sürecinde çocuklarda görülen ortopedik rahatsızlıklarla ilgili gerekli eğitimi almakta ve tecrübe kazanmaktadır.

Çocuk ortopedisi hangi hastalıkları kapsar?

Çocuk ortopedisi, çocukluk çağında görülen çeşitli hastalık gruplarını kapsar:

Nöromusküler Hastalıklar: Sinir sistemi ile kasları etkileyen hastalıklar bu gruba girer. Örneğin, Musküler Distrofiler, Spinal Musküler Atrofi (SMA), ve Serebral Palsi.

Yaralanmalar ve Kırıklar: Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan kırık ve çıkıklar ile spor yaralanmaları bu kategoriye girer.

Doğumsal Anomaliler: Kalça çıkığı, eksik veya fazla parmak, kemik gelişim bozuklukları gibi doğumsal anomaliler çocuk ortopedisinin ilgi alanına girer.

Büyüme Bozuklukları: Skolyoz ve diz eğrilikleri (o bacak, x bacak) gibi büyüme bozuklukları da bu alanda tedavi edilen hastalıklardandır.

Enfeksiyonlar: Kemik ve eklem enfeksiyonları (örneğin, septik artrit ve osteomyelit) çocuk ortopedisinde sıkça karşılaşılan diğer hastalık gruplarındandır.

Doç. Dr. Kıvrak, düz tabanlık, kalça çıkığı, parmak ucunda yürüme ve serebral palsi gibi hastalıkların çocuk ortopedisinin en sık ilgilendiği hastalıklar arasında olduğunu ifade ediyor.

Tedavi yöntemleri ve farklılıkları

Çocuk ortopedisinde uygulanan tedavi yöntemleri, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Doç. Dr. Aybars Kıvrak, çocuk ortopedisinde iki ana tedavi yöntemi bulunduğunu belirtiyor:

Yumuşak Doku Cerrahileri: Kas tendon transferleri, enjeksiyonlar ve gevşetme ameliyatları gibi cerrahi müdahaleler bu kategoriye girer. Kemik Ameliyatları: Kemiğin açısının değiştirilmesi, eklem-kemik dondurma ameliyatları ve kırık ameliyatları gibi işlemler de çocuk ortopedisinde sıkça uygulanan tedavi yöntemlerindendir.

Çocukların büyüme ve gelişme aşamaları göz önünde bulundurularak yapılan bu tedaviler, erişkin ortopedisinden farklı olarak planlanır. Ayrıca, ameliyat sonrası süreçte kas ve kemik büyümesinin, kilo alımının ve boy uzamasının devam edeceği göz önünde bulundurularak tedavi planlaması yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, bazı hastalıkların tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gereklidir ve diğer branşların görüşleri de tedavi planlamasında önem kazanabilir.

Çocuk ortopedisi, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişim süreçlerini destekleyen kritik bir tıp alanıdır. Doç. Dr. Aybars Kıvrak'ın da belirttiği gibi, bu alandaki uzmanlık, hastaların özel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş tedavi yöntemlerini içerir. Çocukların sağlık problemlerine zamanında ve doğru müdahale edilmesi, ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak tanır.