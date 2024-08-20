Şehir yaşamının yoğunluğunda, oyun parkları çocuklar için önemli kaçış noktaları haline geliyor. Ancak, Altınbaş Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, bu parkların düşündüğümüz kadar masum olmadığını ifade ediyor. Alver, salıncak, kaydırak ve tahterevalli gibi yüzeylerde yeterli önlem alınmadığında, çocukların bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarına maruz kalabileceğini vurguluyor.

Düzenli bakım ve hijyen önemli

Parkların düzenli bakımının yapılması gerektiğine dikkat çeken Alver, paslı çiviler, demirler ve kırık camlar gibi unsurların tetanoz ve kuduz gibi ciddi enfeksiyon riskleri taşıdığını belirtiyor. Ayrıca, çocukların oyun sonrası el hijyenine dikkat edilmesi, sık sık banyo yaptırılması ve parkta giyilen kıyafetlerin ayrı tutulması gerektiğini ekliyor.

Hayvan dışkılarında parazit tehlikesi

Kedi, köpek ve diğer hayvanların dışkıları yoluyla oyun parklarına bulaşabilecek bağırsak parazitleri, çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Kum ve toprakla temas eden çocukların ellerini ağzına götürmesi, fekal-oral yolla parazitlerin bağırsaklara yerleşmesine ve karın ağrısı, ishal gibi belirtilerle kendini göstermesine neden olabilir.

"Kıyafetleri yüksek sıcaklıkta yıkayın"

Dr. Alver, ebeveynlere son olarak, parkta geçirilen zaman sonrası çocukların ellerini yıkamaları, yere düşen emziklerin dezenfekte edilmesi ve kıyafetlerin yüksek sıcaklıkta yıkanması gerektiğini belirtiyor. Yaralanma durumlarında ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve yara bakımının yanı sıra tetanoz ve kuduz riskine karşı önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekiyor.