Bakan Tunç, çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdiklerini belirtti. Yeni uygulama kapsamında çocuk teslimi ve kişisel ilişki işlemlerinin çocuk dostu şekilde gerçekleştirildiği ve ücretsiz olduğu ifade edildi.

Yeni uygulama ile çocuk dostu yaklaşım

Bakan Tunç, icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulamanın 90 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve bu uygulamanın tüm ülke genelinde yaygınlaştırıldığını vurguladı. "Çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Bakanlığımız, toplumsal bir acıya son veren bu uygulama ile ilgili özel rehber hazırlayarak, uygulayıcı tüm taraflara ulaştırdı," dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bu uygulama ile bugüne kadar 2.672 dosyada çocuk teslimi, 26.265 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 28.937 dosyada 256.057 çocuk teslimi ve kişisel ilişkiye ilişkin işlemler gerçekleştirildi.

Çocuk görüşme merkezleri ile güvenli ve destekleyici ortam

Bakan Tunç, yeni uygulama kapsamında çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuk dostu şekilde oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde ve uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. "Bu uygulama ile çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların uygulamasını icra dairelerinden aldık, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verdik. Görüşme merkezlerinde psikologlar, sosyal çalışmacılar, pedagoglar ve rehber öğretmenler vasıtasıyla çocuk teslimleri yapılıyor. Bakanlığımız bu hizmeti ücretsiz gerçekleştiriyor," şeklinde konuştu.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış merkezler

Çocuk görüşme merkezlerinin fiziki yapısına dair bilgi veren Bakan Tunç, merkezler için mümkün olduğu kadar çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak park, bahçe ve içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler ya da bu yerlere yakın noktaların tercih edildiğini de aktardı.

Velayet hakkı olmayan ebeveynlere kolaylık

Adalet Bakanlığının çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamasıyla, velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler, adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesi ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri, çocukların ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.

256.057 işlem gerçekleştirildi

İlk olarak 4 Nisan 2022 tarihinde başlayan çocuk teslimi uygulaması, bu yıl itibarıyla tüm ülke genelinde hayata geçirildi. Halihazırda toplam 806 çocuk görüşme merkezinde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair iş ve işlemler yerine getiriliyor. Bugüne kadar 2.672 dosyada çocuk teslimi, 26.265 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 28.937 dosyada 256.057 çocuk teslimi ve kişisel ilişkiye ilişkin işlemler gerçekleştirildi.