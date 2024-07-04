Çocuk Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aykut Akıncı, sünnet işlemlerinin sağlık kurumlarında, steril ortamda ve uzman bir cerrah tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca sünnetin tıbbi gereklilikleri ve çocuğun psikolojik durumu dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirtti.

Op. Dr. Akıncı, sünnetin steril ortamda ve uygun cerrahi malzemelerle yapılması gerektiğini vurguladı. Çocuğun sünnet öncesinde mutlaka ilgili uzman tarafından muayene edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle peniste var olan anatomik sorunların sünnet öncesinde değerlendirilmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Bazı durumlarda sünnetin tıbbi nedenlerle gereklilik arz edebileceğini açıklayan Akıncı, örneğin sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları veya penis ucunda darlıklar gibi durumlarda sünnetin faydalı olabileceğini belirtti.

Çocuğun psikolojisi dikkate alınmalı

Op. Dr. Akıncı, herhangi bir tıbbi gereklilik olmadığı sürece 2-6 yaş arasındaki çocukların sünnet edilmesini önermediğini dile getirdi. Bebeklerin 1-4 aylıkken, tıbbi bir engel olmadığı takdirde lokal anestezi altında sünnet edilebileceğini, büyük çocuklarda ise hafif anestezi altında yapılması gerektiğini belirtti. Bu şekilde çocuğun psikolojik olarak etkilenmesinin önüne geçilebileceğini vurguladı.

Sünnet işleminin ehil ellerde yapılmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini ifade eden Akıncı, bu sorunların kanama, enfeksiyon, derinin yanlış kesilmesi gibi durumları içerebileceğini ve hatta nadir durumlarda penis kaybına kadar varabileceğini söyledi. Op. Dr. Akıncı, çocukların sağlık ve güvenliği için sünnet işleminin mutlaka deneyimli ve eğitimli uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, ailelere bu konuda hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.