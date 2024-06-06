Çocuk yetiştirmek, her ebeveyn için hem zorlu hem de keyifli bir süreç. Ancak bazı ülkeler, sundukları imkanlar ve yaşam koşullarıyla bu süreci daha da kolaylaştırıyor. BBC'nin UNICEF verilerine dayanarak yaptığı araştırma, çocukların en mutlu ve sağlıklı büyüyebileceği 5 ülkeyi ortaya koyuyor.

1. Japonya: Güvenli ve özgür bir çocukluk

Japonya, düşük çocuk ölüm oranları, güvenli sokakları ve özgürlükçü çocuk yetiştirme anlayışıyla öne çıkıyor. Çocuklar erken yaşlardan itibaren kendi başlarına okula gidip toplu taşıma kullanabiliyor. Aynı zamanda ülke, kaliteli eğitim sistemi ve cömert ebeveyn izinleriyle de ailelere destek oluyor.

2. Estonya: Akademik ve sosyal başarı bir arada

Estonya, temiz havası, bol yeşil alanları ve dünya standartlarında eğitim sistemiyle dikkat çekiyor. Çocuklar, akademik başarılarının yanı sıra sosyal becerileriyle de öne çıkıyor. Ülke, çocukların işbirliği yapma, duygularını ifade etme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

3. İspanya: Çocuk dostu bir kültür

İspanya, çocukların hayatın her alanında yer aldığı, çocuk dostu bir kültüre sahip. Restoranlarda, barlarda ve hatta gece geç saatlerde sokaklarda çocuklarla karşılaşmak sıradan bir durum. Ülke, düşük çocuk hastalıkları oranları ve cömert ebeveyn izinleriyle de ailelere destek oluyor.

4. Finlandiya: Doğanın iyileştirici gücü

Finlandiya, temiz havası, bol yeşil alanları ve doğayla iç içe yaşam tarzıyla biliniyor. Çocuklar, doğanın sunduğu imkanlardan yararlanarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyüyor. Ülke, düşük çocuk ölüm oranları, kaliteli eğitim sistemi ve cömert ebeveyn izinleriyle de ailelere destek oluyor.

5. Hollanda: Mutlu çocuklar, huzurlu aileler

Hollanda, UNICEF'in çocuk refahı sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Çocukların ruh sağlığı ve becerileri konusunda öne çıkan ülke, aynı zamanda yüksek yaşam doyumu ve kolay arkadaş edinme oranlarıyla da dikkat çekiyor. Hollanda'da ebeveynler, cömert izin hakları ve "normal ol, bu yeterince çılgınca" felsefesiyle destekleniyor.