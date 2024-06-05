Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuna rengarenk görüntülere sahne olan bir şenlikle ‘merhaba’ dedi. Aziz Duran Parkı'nda Çevre Haftası Çocuk Şenliği yüzlerce çocuğun yüzünde tebessüm oldu. Başkan Yusuf Alemdar, “Doğası, tabiatı, doğal kaynaklarıyla bu güzelliği geleceğe çocuk

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu etkinliklerine Aziz Duran Parkı'nda çocukların yüzünde tebessüm olan Çevre Haftası Çocuk Şenliği ile başladı.

ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN MESAJ

Büyükşehir Belediyesi çocukların doğru çevre bilincini alması, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişebilmeleri için etkinliklerle öğretici bir çalışma gerçekleştirdi. Çocuk şenliğini Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Burak Erken de alanda takip etti.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ETKİNLİKLER

Parktaki geniş bir alanı kapsayacak şekilde hazırlanan şenlikte hikâye, botanik, kara kalem, resim-boyama, geri dönüşüm ve çiçek ekim atölyelerine katılan çocuklar unutamayacakları bir tecrübe yaşadı.

YARIŞMALAR, HEDİYELER, İKRAMLAR

Ayrıca kurulan şişme oyun alanlarında eğlence dolu bir gün geçiren miniklere yüz boyama etkinliği sunuldu pamuk şeker, patlamış mısır ikramları yapıldı. Şenlik boyunca süper kahraman kostüm gösterileri ile palyaço gösterileri gerçekleştirildi.

Çuval, mandal kapma yarışı ve kukla gösterileriyle heyecan doruğa çıktı. Şenlik sonunda tüm çocuklara Büyükşehir'in özel hazırladığı çantalar hediye edildi. Çocuklar ve aileleri harika geçen gün için Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

“DOĞAYI MİRAS BIRAKMAK İÇİN EN BÜYÜK ROL ÇOCUKLARIN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, paylaştığı mesajda Sakarya'nın cennet doğasını, çevresini, yeşilini geleceğe miras bırakmak için hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Şehrimizin doğasını, doğal kaynakları ve eşsiz tabiatının korunması hepimizin sorumluluğundadır. Bu şehri geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza ve gençlerimize doğru bilinci aşılamak ise bizim görevimizdir ve yerine getireceğiz. Biz de Çevre Haftası'nda böyle renkli bir etkinlikle tüm Türkiye'ye mesaj vermek istedik. Çocuklarımızın yüzünü gülümsetecek etkinliklerimiz inşallah hiç bitmeyecek" dedi.

Aziz Duran Parkı'ndaki şenlik ailelerde ve çocuklarda büyük memnuniyet oluşturdu.