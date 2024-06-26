Tatil döneminde çocukları ve gençleri zengin içerikli yaz kurslarıyla buluşturan Nevşehir Belediyesi, 6-12 yaş grubundaki çocuklar için Yaratıcı Drama Kursu açıyor. Sınırlı kontenjanla açılacak kurs için kayıtlar başladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, çocukların yaz döneminde hem yaratıcılıklarını keşfedip hem de sosyal becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla Yaratıcı Drama Kursu açılacak. Yaratıcı Drama Öğretmeni Müşerref Seyhan nezaretinde gerçekleşecek olan atölye çalışmaları sırasında çocuklar, farklı karakterlere bürünerek empati yeteneklerini güçlendirecekler ve eğitici ve eğlenceli oyunlarla keyifli bir yaz tatili geçirecekler.

6-12 yaş grubundaki çocuklar için sınırlı kontenjanla açılacak olan kurs için kayıtlar 30 Haziran 2024 tarihine kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.