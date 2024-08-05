Çocuklar Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde Doğayı Keşfediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris’teki Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, doğayı seven çocukların ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 20.740 m²'lik alanda kurulan bahçe, çocukların doğa bilinci kazanmasını hedefliyor.

Doğada Öğreniyorum projesi

Muğla’nın turizm cenneti Marmaris’te yer alan bu bahçe, hem doğaseverler hem de eğitimciler için bir cazibe merkezi. Kreş öğrencileri, “Doğada Öğreniyorum” projesi kapsamında bahçeyi ziyaret ederek çeşitli tıbbi bitkiler hakkında bilgi aldılar. Bu etkinlik, çocukların doğa bilincini artırmayı ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor.

Tıbbi bitkilerle keyifli vakit

Bahçeyi ziyaret eden minikler, yetkililerden tıbbi bitkilerin özellikleri ve faydaları hakkında bilgi alarak, doğa ile iç içe keyifli anlar yaşadılar. Bu tür etkinlikler, çocukların öğrenirken eğlenmelerini ve doğayla bağ kurmalarını sağlıyor.

Yetkililer, Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nin her yaştan ziyaretçiye açık olduğunu ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Bu eşsiz bahçede daha birçok etkinlik düzenlenecek ve doğa ile iç içe bir eğitim ortamı sağlanacak.